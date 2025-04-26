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Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi İlk Yarıda Geçti

Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi İlk Yarıda Geçti
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maxim'in 13. dakikada attığı gol, ev sahibi ekibe avantaj sağladı.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal

Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, Semih Güler, Viana, Husic, Ogün Özçiçek, Ndiaye, Sorescu, Lungoyi, Maxim, Boateng, Halil Dervişoğlu

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, Kostic, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Talisca, Dzeko

Gol: Dk. 13 Maxim ( Gaziantep Fk )

Sarı kartlar: Dk. 10 Boateng, Dk. 20 Husic, Dk. 39 Maxim ( Gaziantep Fk ) Dk. 4 İsmail Yüksek, Dk. 15 Kostic ( Fenerbahçe )

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

5. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Halil Dervişoğlu, orta alandan sol kanatta koşu yapan Lungoyi'ye yerden pasını verdi. Lungoyi'nin penaltı noktasının solundan vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

13. dakikada Gaziantep FK, öne geçti. Boateng'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.

23. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Lungoyi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

30. dakikada Fenerbahçe'nin atağında Fred, ceza sahasının dışında Ogün'ün müdahalesi sonrası yerde kaldı. Faul atışını kullanan Talisca'nın vuruşunda kaleci Mustafa Burak Bozan meşin yuvarlığı kornere çeldi.

35. dakikada İsmail Yüksek'in savunma arkasına pasında topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mustafa Burak Bozan'da kaldı.

41. dakikada sol kanatta topla buluşan Kostic'in ceza sahasına ortasında topu önünde bulan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

Maçın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
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