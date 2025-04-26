Gaziantep FK, Fenerbahçe'ye 3-1 Mağlup Oldu

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Gaziantep FK'nin yardımcı antrenörü Volkan Kazak, maça iyi başladıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Volkan Kazak, Fenerbahçe'nin zaaflarından yararlanarak golü bulduklarını ifade etti.

Kazak, "Fenerbahçe'nin zaaflarından yararlanıp geçişleri de iyi yaptık fakat bir anlık konsantre eksikliği ile 2 dakikada 2 gol yedik ve birden her şeyi kaybediyorsunuz. Oyuna daha sonra yine müdahale ettik, rakibimizin çıkışlarında kaptığımız toplarla pozisyonlara girdik ve bu şekilde maçı bitirdik." değerlendirmelerinde bulundu.