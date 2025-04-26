İran'da patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi: 14 ölü, 750 yaralı

Komşu felaketi yaşıyor! Patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi
İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma

İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma
Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi
Bakan Işıkhan: Belediyelerin 196 milyar borcu var

Belediyelerin toplam borcu dudak uçuklattı

Gaziantep FK, Fenerbahçe'ye 3-1 Mağlup Oldu

Gaziantep FK, Fenerbahçe'ye 3-1 Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-1 yenildi. Yardımcı antrenör Volkan Kazak, takımlarının maça iyi başladığını ancak konsantrasyon eksikliği nedeniyle hızlı bir şekilde iki gol yediklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Gaziantep FK'nin yardımcı antrenörü Volkan Kazak, maça iyi başladıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Volkan Kazak, Fenerbahçe'nin zaaflarından yararlanarak golü bulduklarını ifade etti.

Kazak, "Fenerbahçe'nin zaaflarından yararlanıp geçişleri de iyi yaptık fakat bir anlık konsantre eksikliği ile 2 dakikada 2 gol yedik ve birden her şeyi kaybediyorsunuz. Oyuna daha sonra yine müdahale ettik, rakibimizin çıkışlarında kaptığımız toplarla pozisyonlara girdik ve bu şekilde maçı bitirdik." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.