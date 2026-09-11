Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmalarla son buldu.

Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz da takip etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA