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Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ardından

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- Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak: "Bu 1 puan bizim için altın değerindeydi"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Orhan Ak, güçlü rakiplerinden 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ak, takımın aldığı beraberliğin altın değerinde olduğunu belirtti.

Ligde şu anda 4 büyüklerin kadrosunun Anadolu takımlarının çok üstünde olduğunu aktaran Ak, "Bu 1 puan bizim için altın değerindeydi. Geçen hafta koyduğumuz karakter, yakaladığımız oyun standardını, takım oyununu, özellikle ilk yarı yansıttık. Direkten dönen topları vardı, orada şanslıydık. Fırsatları değerlendirseydik farklı bir ikinci yarı izlerdik." ifadelerini kullandı.

Orhan Ak, ekip olarak Gaziantep için mücadele ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Hiçbir hatanın kredisi yok. Bugünkü 1 puan çok önemliydi geçen haftaki maçın değerli olması için bu 1 puanın da önemi vardı. Lig çok zor, kolay değil her şey aslanın ağzında. O yüzden çok iyi motive olmalıyız. Bu takım ruhu ve grup enerjisini oluşturmak zorundasınız. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Önümüzde Kocaelispor maçı var, onlar da çok iyi, atletik bir takım, yarından itibaren ona hazırlanacağız."

Kaynak: AA
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