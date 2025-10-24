Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Burak Yılmaz'ın yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda ısınma, koordinasyon ve taktik çalışmaları yapıldı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik çalışmalarıyla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor