Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
Gaziantep FK, 2 Aralık'ta Fenerbahçe ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü ve çeşitli çalışmalarla zenginleştirildi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, geniş alanda yapılan çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.