Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı, stattaki ışıklandırma sorunu nedeniyle başlayamadı

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda bulunan Gaziantep FK ve Fenerbahçe arasındaki maç, statta yaşanan ışıklandırma sorunu nedeniyle başlatılamadı. Maçın gecikmeli olarak başlayacağı ilan edildi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasındaki Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı, stattaki ışıklandırma sorunu nedeniyle başlayamadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.30'da başlaması gereken karşılaşma, ışıklandırma sistemindeki sorun nedeniyle başlayamadı. Müsabakanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, iki takımın kaptanını yanına çağırarak durumu anlattı.

Statta karşılaşmanın gecikmeli olarak başlayacağı anons edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak
