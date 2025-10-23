Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç için antrenmanlarını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde sürdürüyor. Antrenman, ısınma ve pas çalışmaları ile çift kale maçla tamamlandı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmaları ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
