Gaziantep FK, Fatih Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Fatih Karagümrük Maçına Hazırlanıyor
Gaziantep FK, Süper Lig'in 8. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmaları ile dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından son buldu.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
