Gaziantep FK, Drissa Camara ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Drissa Camara ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp başkanı Memik Yılmaz da yer aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Drissa Camara ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Camara ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Camara, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreninde kendisini 3 yıllığına kırmızı-siyah renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Drissa Camara'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor
500
