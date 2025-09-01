Gaziantep FK, Drissa Camara ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Drissa Camara ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp başkanı Memik Yılmaz da yer aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Camara ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Camara, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreninde kendisini 3 yıllığına kırmızı-siyah renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Açıklamada, "Drissa Camara'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi yer aldı.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor