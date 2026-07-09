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Gaziantep FK'de futbolcular, dayanıklılık ve kondisyon testinden geçti

Gaziantep FK'de futbolcular, dayanıklılık ve kondisyon testinden geçti
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Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbolcularına dayanıklılık ve kondisyon testi uyguladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de futbolcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında dayanıklılık ve kondisyon testinden geçti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde kulüp tesislerinde ilk olarak salonda çalışma yapıldı. Ardından futbolculara, gruplar halinde dayanıklılık ve kondisyon seviyelerini belirlemek amacıyla 30-15 Aralıklı Fitness Testi uygulandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
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