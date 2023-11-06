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Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 11'inci haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlı ekibin gollerini 20'inci dakikada penaltıdan Maxim ve 50'nci dakikada Dragus kaydetti.