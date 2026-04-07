Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 13 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan idman, top kapma çalışmaları ile devam etti. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.