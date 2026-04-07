Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 13 Nisan'da oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan çalışmada, ısınma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç gerçekleştirildi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 13 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan idman, top kapma çalışmaları ile devam etti. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz