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Gaziantep FK, Bolu kampında sezona hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Faruk Çidem - Spor
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- Gaziantep FK, Bolu kampında sezona hazırlanıyor Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Önümüzdeki günlerde 1-2 transfer yapacağız" Transfer çalışmalarına ilişkin bilgi veren Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Şu an ağır gitse de önümüzdeki günlerde 1-2 oyuncuyu transfer edeceğiz" dedi.

- Gaziantep FK, Bolu kampında sezona hazırlanıyor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut:

"Önümüzdeki günlerde 1-2 transfer yapacağız"

BOLU - Transfer çalışmalarına ilişkin bilgi veren Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Şu an ağır gitse de önümüzdeki günlerde 1-2 oyuncuyu transfer edeceğiz" dedi.

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Bolu'da kampa girdi. Kırmızı-siyahlı ekip, Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde günde çift antrenmanla güç depoluyor. Karaçayır Spor Kompleksi'ndeki antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan Gaziantep temsilcisi, antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda Erol Bulut, yarı sahada yapılan taktik idmanda oyuncularına sık sık talimat verdi. Gaziantep FK, Bolu kampında 4 hazırlık maçı oynayacak.

"4 hazırlık maçımız olacak"

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Erol Bulut, yağmur sebebiyle zeminin oyuncularını zorladığını belirterek, "Doğal olarak antrenmanlar zorlu geçiyor. Fiziğe yönelik çalışıyoruz. 4 hazırlık maçımız olacak. Türkiye'den genç oyuncular Arda ve Ömer'i takımımıza kattık. Yabancı transferde ise Valmir Veliu'yu kadromuza attık. Yeni transferler yapacağız ama yeni ihale yapıldı ve kulüplerin daha az kazanç elde edeceği durumdayız. Bu nedenle istediğiniz futbolcuları erken alamayabiliyorsunuz. Şu an transfer çalışmaları ağır gitse de önümüzdeki günlerde 1-2 oyuncuyu transfer edeceğiz" diye konuştu.

"Herkesin hakemlerden şikayetçi olduğu yıl geçirdik"

Tecrübeli çalıştırıcı, hakem sıkıntılarının olmadığı bir yıl geçirmek istediklerini ifade ederek, "Evimizde oynadığımız maçlarda kendimizi ön plana çıkardık ama maalesef deplasmanda istediğimizi alamadık. İnşallah deplasmanda yaşadığımız zaafları bu sene lehimize çevirmemiz gerekiyor. Evimizdeki iyi gidişatı inşallah bu sene devamını getiririz. Anadolu takımları kendini geliştirdiği sürece ligin kalitesi ve değeri giderek artacaktır. Sadece oynamakla ve iyi transferlerle maalesef bu gerçekleşmiyor. Maalesef hakemlerden herkesin şikayetçi olduğu bir yıl geçirdik. İnşallah bu yıl bu sıkıntıları hiç bir takım yaşamaz. Topun daha fazla oyunda kalacağı bir lig izleriz umarım bu sene. İnşallah temposu daha yüksek bir lig izleriz" cümlelerine yer verdi.

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Spor

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