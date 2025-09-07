Gaziantep FK, Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç'u Kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Beşiktaş'tan savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Beşiktaş Kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Tayyip Talha Sanuç, kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kendisine kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.