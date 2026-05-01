Gaziantep FK Beşiktaş maçının VAR'ı Ümit Öztürk oldu

Trendyol Süper Lig'din 32. haftasında bugün oynanacak Gaziantep FK-Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ümit Öztürk oldu.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Gaziantep Stadyumu'nda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Bu müsabakada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Musrafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Fatih Tokail olacak.

Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesinde VAR koltuğunda ise Ümit Öztürk oturacak. Öztürk'e, AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek. - İSTANBUL

