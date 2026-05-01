Gaziantep FK Beşiktaş maçının VAR'ı Ümit Öztürk oldu

Trendyol Süper Lig'din 32. haftasında bugün oynanacak Gaziantep FK-Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ümit Öztürk oldu.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Gaziantep Stadyumu'nda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Bu müsabakada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Musrafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Fatih Tokail olacak.

Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesinde VAR koltuğunda ise Ümit Öztürk oturacak. Öztürk'e, AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Yıllar sonra Ricardo Quaresma ile aynı pozu verdi! Herkes aynı yorumu yaptı

Yıllar sonra aynı pozu verdiler!

Galatasaray'dan Kim Min Jae ve Salih Özcan bombası

Fener taraftarının korktuğu başına geldi
Fener taraftarını kahreden anlar! Ağlaya ağlaya gitti

Taraftarın sevgilisi ağlaya ağlaya gitti
Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı