Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 1 Mayıs Cuma günü konuk edeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmalar ile devam ederken şut çalışmaları ile sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.