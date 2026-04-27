Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 1 Mayıs Cuma günü konuk edeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, top kapma çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz