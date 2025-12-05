Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü ve oyuncular özel programlarla yenilenme çalışmaları yaptı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Yalova FK 77 maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde yenilenme çalışmaları yaptı.
Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor