Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gaziantep Fk'ye konuk oldu. Siyah-beyazlı ekip, özel uçakla Gaziantep'e ulaştı ve taraftarları tarafından karşılandı. Peki, Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ, GAZİANTEP FK'YE KONUK OLACAK!

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK ile yarın deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 pas ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel uygulamalarla tamamlandı.

GAZİANTEP FK BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK ile Beşiktaş yarın Pazar 19.00'da Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak.

GAZİANTEP FK BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Beşiktaş maçı BeisnSport 2 ekranalrından yayınlanacak.