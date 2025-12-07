Haberler

Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Beşiktaş ile Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak. Maç saat 20.00'de başlayacak ve hakem Kadir Sağlam tarafından yönetilecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde çıktığı 14 karşılaşmada 6 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, topladığı 22 puanla 7. sırada yer alıyor.

Güneydoğu temsilcisi, söz konusu maçlarda rakiplerine 21 gol atarken kalesinde 22 gole engel olamadı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
