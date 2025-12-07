Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Beşiktaş ile Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak. Maç saat 20.00'de başlayacak ve hakem Kadir Sağlam tarafından yönetilecek.
Ligde çıktığı 14 karşılaşmada 6 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, topladığı 22 puanla 7. sırada yer alıyor.
Güneydoğu temsilcisi, söz konusu maçlarda rakiplerine 21 gol atarken kalesinde 22 gole engel olamadı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor