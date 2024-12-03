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Gaziantep FK, Batman Petrolspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Gaziantep FK, Batman Petrolspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
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Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Batman Petrolspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 5 Aralık Perşembe günü Batman Petrolspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Yenilenme koşularıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde ısınma ve 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
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