Gaziantep FK, Batman Petrolspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Batman Petrolspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 5 Aralık Perşembe günü Batman Petrolspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Yenilenme koşularıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde ısınma ve 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına devam edecek.