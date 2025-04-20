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Gaziantep FK Antrenörü Volkan Kazak, Başakşehir Maçını Değerlendirdi

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Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir'e 2-1 yenilen Gaziantep FK'nın teknik direktörü Volkan Kazak, ikinci yarıda kaçırdıkları net pozisyonlara dikkat çekerek, mağlubiyeti değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 2-1 yenilen Gaziantep FK'de antrenör Volkan Kazak, ikinci yarıda yakaladıkları net pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına, kırmızı kart gören teknik direktör Selçuk İnan'ın yerine antrenör Volkan Kazak katıldı.

Kazak, yaptığı açıklamada, maça iyi başladıklarını belirterek, "Golü de bulduk. Bireysel hatalardan 2 gol yedik ve devreyi geride kapattık. Bir tanesi tartışmalı bir penaltı. İkinci yarı oyunun hakimiyeti bizdeydi. İki tane kaçırdığımız çok net pozisyon var. Onları değerlendiremedik. Buna belki şanssızlık belki de beceriksizlik diyebiliriz. Mağlup olduk. Yapacak bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmada 3 kez kırmızı kartına ve 2 defa da VAR'a başvuran hakem Zorbay Küçük'ün performansıyla ilgili de konuşan Volkan Kazak, "Hakem yönetimini kamuoyuna bırakıyoruz. İyi niyetli olduğunu düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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