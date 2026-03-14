Gaziantep Fk, Antalyaspor'u 4-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Hesap.Com Antalyaspor, Gazaintep Futbol Kulübü'nü konuk etti. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayan ve hakem Gürcan Hasova'nın yönettiği maçı Gaziantep FK 4-1 kazandı.

Konuk takım Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri, 59. ve 76. dakikalarda Mohamed Bayo, 65. dakikada Kacper Kozlowski ve 82. dakikada Drissa Camara kaydetti. Ev sahibi Antalyaspor'un tek golü ise 90artı3. dakikada Ramzi Safouri'den geldi.

Kaynak: ANKA