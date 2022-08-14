Haber : Gaziantep FK, Ankaragücü'nü tek golle geçti - Haberler

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Gaziantep FK, Ankaragücü'nü tek golle geçti

Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golü 47. dakikada Ertuğrul Ersoy getirdi.

Gaziantep Fk ile Mke Ankaragücü, Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki zemin çalışmaları nedeniyle Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Gaziantep FK 1-0 kazandı.

ANKARAGÜCÜ'NE HİÇ KAYBETMEDİLER

Gaziantep'e galibiyeti getiren golü 47. dakikada Ertuğrul Ersoy kaydetti. Ankaragücü'ne karşı kendi evinde hiç kaybetmeyen ve rakibine karşı 5. maçında 2. galibiyetini alan Gaziantep FK, puanını 4'e yükseltirken, MKE Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.

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MKE Ankaragücü Gaziantep FK Spor Haberler

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