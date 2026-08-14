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Gaziantep FK, Alanyaspor maçına hazır

Gaziantep FK, Alanyaspor maçına hazır
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig ilk haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde yaptığı 1.5 saatlik antrenmanla tamamladı. Yeni transfer Halil Dervişoğlu ilk kez takımla çalıştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezonun ilk haftasında yarın karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalar ile son buldu.

Bu arada kırmızı siyahlı ekibin yeni transferi Halil Dervişoğlu, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Kaynak: AA
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