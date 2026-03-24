Haberler

Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maça hazırlanırken teknik direktör Burak Yılmaz'ın yokluğunda yardımcı antrenörler yönetiminde idman gerçekleştirdi. Takımda bazı oyuncular milli takımda, bazıları ise tedavi süreçleri nedeniyle antrenmana katılmadı.

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz'ın UEFA Pro Lisans Kursu'nda olmasından dolayı yardımcı antrenörlerin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Antrenmana milli takımlarında bulunan Deian Sorescu, Nihad Mujakic ve Myenty Abena katılmadı.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, top kapma çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile sona erdi.

Tedavi süreçleri devam eden Arda Kızıldağ, Ogün Özçiçek, Nazım Sangare ve Denis Draguş da özel program eşliğinde takımdan ayrı çalışmalarına başladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

