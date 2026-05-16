Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Gaziantep Basketbol, Konya Büyükşehir Belediyespor'u uzatmalarda 98-96 yenerek finale çıktı. Rakibi Parmos Bodrum oldu.
Karataş Şahinbey Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 47-43 önde geçerken, ikinci yarıda konuk ekip farkı kapattı ve maçın normal süresi 84-84 eşitlikle sona erdi.
Uzatma dakikalarında rakibine 14-12 üstünlük kuran Gaziantep Basketbol, parkeden 98-96 galip gelerek adını finale yazdırdı.
Kaynak: AA / Süha Gür