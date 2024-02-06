Gazi Osman Paşaspor, Özvatan Gençlikspor'u mağlup etti

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu maçında Gazi Osman Paşaspor ile Özvatan Gençlikspor karşı karşıya geldi. 5 gollü maçı Gazi Osman Paşaspor kazandı.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda zirve mücadelesi veren Gazi Osman Paşaspor ile Özvatan Gençlikspor karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı 90 dakika sonrasında 3 puanı alan taraf Gazi Osman Paşaspor oldu.

Argıncık Stadı'nda oynanan maçta Gazi Osman Paşaspor, zirvede yer alan rakibi karşısında sergilediği futbol ve attığı goller ile 3 puanın sahibi oldu. Gazi Osman Paşaspor, etkili futbol ve attığı 3 gol neticesinde ligin tamamlanmasına 2 hafta kala aldığı kritik 3 puan ile Play-Off şansını sürdürdü. Gazi Osman Paşaspor bu galibiyet ile puanını da 26 yaptı. 34 puanla zirvede bulunan Özvatanspor ise şampiyonluk iddiasını son haftaya bıraktı. - KAYSERİ