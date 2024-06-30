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Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Akın Sözen, Arda Güler'in sevincini yaptı

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98. Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Akın Sözen, yarış sonrası milli futbolcu Arda Güler'in sevincini yaptı. Sözen, kupa töreni öncesi poz verirken Arda Güler'in gol sevincini taklit etti.

98. Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Akın Sözen, yarış sonrası milli futbolcu Arda Güler'in sevincini yaptı.

Bu yıl 98.'si düzenlenen ve Türk yarışçılık tarihinin derbisi olan Gazi Koşusu'nu Emrah Agun'un sahibi olduğu Dragon Flame, jokey Akın Sözen ile kazandı. Sözen sevincini Veliefendi Hipodromu'na gelen 50 bin yarışseverle birlikte paylaştı. Sözen, kupa töreni öncesi pistin kenarına gelerek objektiflere poz verdi. Bir elini kalbine götüren Sözen, diğer elinin işaret parmağıyla da gökleri göstermesi Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in gol sevincini yaptığı anlaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gazi Koşusu Arda Güler Spor Güncel Haberler

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