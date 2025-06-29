Gazi Koşusu Festivali Veliefendi Hipodromu'nda Coşkuyla Başladı

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99'uncusu düzenlenecek Gazi Koşusu öncesinde Veliefendi Hipodromu, piknik yapan yarışseverler, müzik dinletileri ve çeşitli etkinliklerle bayram havasına büründü. Yarış öncesi atmosfer büyük ilgi çekti.

BU yıl 99'uncusu düzenlenecek olan Gazi Koşusu öncesinde Veliefendi Hipodromu bayram havasına büründü. Açık alanda piknik yaparak vakit geçiren yarışseverler, müzik dinletileri ve çeşitli etkinliklerle koşu öncesindeki atmosferin tadını çıkardı.

Türkiye'nin en köklü ve prestijli yarış organizasyonu olan Gazi Koşusu, 99'uncu kez Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak. Bugün saat 17.15'te koşulacak yarış öncesi hipodrom çevresi adeta bir festival alanına dönüştü. Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen yarışseverler, açık havada piknik yapıp, etkinlik alanlarında vakit geçirdi. Tribünler ve çevresi kalabalıkla dolarken, herkes büyük yarışın başlamasını bekledi. Yarış öncesindeki hareketlilik, Gazi Koşusu'na ilginin büyük olduğunu gösterdi.

GAZİ KOŞUSU'NUN ŞIKLIK GELENEĞİ BU YIL DA SÜRDÜ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Gazi Koşusu'nda kadın izleyiciler özenle seçtikleri kıyafet ve aksesuarlarıyla dikkat çekti. Hipodrom çevresinde renkli görüntüler oluşurken, zarafetleriyle öne çıkan yarışseverler objektiflere yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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