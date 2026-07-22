Michal Gasparik: Bu kadar problemle karşılaşacağımızı tahmin etmiyorduk

GORNİK Zabrze Teknik Direktörü Michal Gasparik, " Fenerbahçe'nin kendi sahasında topa sahip olacağını biliyorduk ama bu kadar problemle karşılaşacağımızı tahmin etmiyorduk. Biz yine de pozitif bakıp bütün gücümüzle savunmaya çalıştık. Tribünler de çok önemliydi" dedi.

Gornik Zabrze, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Gornik Zabrze Teknik Direktörü Michal Gasparik açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Michal Gasparik, " Fenerbahçe'nin kendi sahasında topa sahip olacağını biliyorduk ama bu kadar problemle karşılaşacağımızı tahmin etmiyorduk. Biz yine de pozitif bakıp bütün gücümüzle savunmaya çalıştık. Tribünler de çok önemliydi. İyi sonuç diyebiliriz. Futbol böyle bir şey. Bugün böyle yarın değişebilir" ifadelerini kullandı.

Kendi liglerinde ilk hafta Slask ile oynayacakları maçla ilgili Gasparik, "Çok güçlü takımla oynadık. Lig maçımıza 4 günümüz var. Dinlenmek için vaktimiz olacak. Fenerbahçe'ye karşı bugün ilk 20 dakika ofansif oynayarak topa sahip olmaya çalıştık" değerlendirmesinde bulundu.

'İSMAİL KARTAL AVRUPA'NIN ÖNEMLİ HOCALARINDAN OLACAKTIR'

3 yıl önce İsmail Kartal'a Spartak Trnava ile rakip olduğunun hatırlatılması sonrası Michal Gasparik, "İsmail hoca o dönem de önemli bir teknik adamdı. Bugün de aynı. İlerleyen yıllarda Avrupa'nın önemli hocalarından olacaktır" dedi.

'AKE VE SEMEDO'NUN OYNAMASI BİZİ ÇOK ŞAŞIRTTI'

Michal Gasparik, Nathan Ake ve Nelson Semedo'nun oynamasının kendilerini şaşırttığını söyledi. Gasparik, "Ake ve Semedo'nun oynaması bizi çok şaşırttı. Özellikle Semedo dikkatimizi dağıttı. Oyun sistemimiz aynıydı. Maçın ilk 20 dakikasında daha güçlüydük, kontrataklarımız fazlaydı. İkinci yarıda savunmaya geçtiğimiz için kontrollü oynadık ancak ikinci maç da var" sözlerini sarf etti.

Gasparik sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Karşımızda Fenerbahçe gibi güçlü bir takım olduğunu unutmamalıyız. Taraftarları da çok güçlü. İkinci maçta bizim de taraftarlarımız çok güçlü karşılayacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı