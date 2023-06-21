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Gareth Bale, Messi'yi ABD'de nelerin beklediğini söyledi

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Futbolu bırakan Gareth Bale, Messi'nin Inter Miami'ye gitmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Messi'nin rahata kavuşacağını vurgulayan Bale, "Lionel Messi kesinlikle buraya bayılacak" dedi.

Eski futbolcu Gareth Bale, daha önceleri rakip olduğu Lionel Messi'nin MLS'ye transferi sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MLS'DE HER ŞEY DAHA SAKİN"

Gareth Bale yaptığı açıklamada, "MLS'de her şey çok daha sakin. Real Madrid'de kaybettiğinizde dünyanın sonu gelmiş gibi oluyordu. Çarmıha gerilmiş bir şekilde eve dönüyorduk" dedi.

"BURAYA BAYILACAK"

Yıldız futbolcu Messi'nin orada çok eğleneceğini söyleyen Bale, "MLS'de yenilgiler çok daha iyi kabul edilir. Nasıl kaybedilir biliyorlar ama aynı zamanda da her galibiyeti şampiyonluk kazanılmış gibi kutluyorlar. Lionel Messi kesinlikle buraya bayılacak" ifadelerini kullandı.

Gareth Bale, Messi'yi ABD'de nelerin beklediğini söyledi

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Lionel Messi Gareth Bale Spor Haberler

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