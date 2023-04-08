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Galibiyet hasreti 4 maça çıktı! Chelsea ile nikah tazeleyen Lampard'dan tatsız başlangıç

Spor Haberleri

İngiliz devi Chelsea, eski antrenörü Frank Lampard ile ilk maçına çıktı. Kötü gidişatını bir türlü engelleyemeyen Londra ekibi deplasmanda Wolverhampton'a ilk yarıda yediği golle 1-0 mağlup oldu. Ligde kötü günler geçiren Chelsea'nin galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.

Graham Potter'la yollarını ayırdıktan sonra takımın başına eski antrenörü Frank Lampard'ı getiren Chelsea, Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Molineux'taki mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.

TEK GOL NUNES'TEN

Üst sıralara tırmanmak isteyen Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Matheus Nunes kaydetti. Mücadelede başka gol olmadı ve maç bu skorla sona erdi.

Galibiyet hasreti 4 maça çıktı! Chelsea ile nikah tazeleyen Lampard'dan tatsız başlangıç

PUAN DURUMLARI

Premier Lig'de 4 maçtır kazanamayan Chelsea, 39 puanda kaldı. Wolverhampton ise puanını 31'e yükseltti. Chelsea, Premier Lig'in 31'inci haftasında Brighton'ı konuk edecek. Wolverhampton ise sahasında Brentford ile karşı karşıya gelecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Frank Lampard Chelsea Spor Haberler

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