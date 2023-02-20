Trabzonspor maçında sakatlanan Muslera, Kasımpaşa maçıyla sahalara geri dönüyor

Galatasaray'ın 5 Şubat'ta oynadığı Trabzonspor maçında sakatlanan ve stadı koltuk değnekleriyle terk eden Fernando Muslera, sahalara dönüyor. 4-6 hafta sahalardan uzak kalması beklenen deneyimli eldivenin, sarı-kırmızılıların deprem nedeniyle lige verilen aradan sonra ilk oynayacağı maç olan Kasımpaşa mücadelesinde sahada olması bekleniyor.

Deprem nedeniyle lige ara verilmeden önceki son Trabzonspor maçında sakatlanan ve 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, formasına kavuşuyor.

KASIMPAŞA MAÇINDA GERİ DÖNÜYOR

5 Şubat'tan bu yana sakatlığı bulunan Fernando Muslera, Galatasaray'ın 11 Mart'ta Süper Lig'de oynayacağı mücadelede sahada olabilecek. Böylece deneyimli eldiven, deprem nedeniyle lige ara verildiği için şampiyonluk yolunda hiçbir maçı kaçırmamış olacak.

10 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 resmi maça çıkan Fernando Muslera, bu maçlarda 16 gol yerken 10 maçta ise kalesini gole kapattı.