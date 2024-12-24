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Galatasaraylılar kahrolacak: Paulo Dybala net kararını verdi

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Galatasaray'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan Paulo Dybala'nın, kariyerini Roma'da sürdürme kararı aldığı ve takımda kalmak istediği için mali yükümlülükler sebebiyle maaşında indirime gidebileceği öne sürüldü.

Süper Lig devi Galatasaray'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan Paulo Dybala hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

NET KARARINI VERDİ

Sarı-kırmızılıların, uzun süredir gündeminde yer alan İtalyan ekibi Roma'nın formasını giyen Paulo Dybala, geleceği için kararını netleştirmeye başladı. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma'nın Parma'yı 5-0 yendiği maçta 2 gol 1 asist ile yıldızlaşan Dybala, Roma kulübü içinde kendisine şüphe ile bakanların dahi desteğini arkasına almayı başardı.

MAAŞINDA İNDİRİME GİDİYOR

Bununla birlikte takımda kalmak isteyen Paulo Dybala, mali yükümlülükler sebebiyle düşünceli olan Roma yönetimine maaşında indirime gidebileceğini iletti.

Galatasaraylılar kahrolacak: Paulo Dybala net kararını verdi
Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıilker oymak:

Neyine Kahrolacam Bizim OSİMENİMİZ Var

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

31 yaşındaki dybala yı yüksek ücretle almak enayilik zaten

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