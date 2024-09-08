Galatasaraylılar kahrolacak! Cimbom'a Icardi'den kötü haber

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Galatasaray'a Mauro Icardi'den kötü haber geldi. Arjantinli golcü, Adana Demirspor karşılaşmasının 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

SAHALARA DÖNMESİ 2 AYI BULABİLİR

1 ay sahalardan uzak kalması beklenen yıldız santrforun sakatlığını atlatması 1.5-2 ay sürebilir. Yıldız oyuncu, bu sezon Süper Lig'e çıktığı 3 maçta 1 gol ve 1 asist katkısı sunarak iyi bir başlangıç yapmıştı.

ÇİFT FORVETLİ SİSTEM BEKLEMEDE

Teknik direktör Okan Buruk'un çift forvet planı için Mauro Icardi'nin dönüşünü bekleyeceği belirtildi. Bu durumda Osimhen'in tek santrfor olarak ilk 11'de yer alması bekleniyor.