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Galatasaraylılar kahrolacak! Cimbom'a Icardi'den kötü haber

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Adana Demirspor karşılaşmasının 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan çıkan Mauro Icardi'den Galatasaray'a kötü haber geldi. 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen yıldız golcünün sakatlığını atlatması 1.5-2 ay sürebilir.

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Galatasaray'a Mauro Icardi'den kötü haber geldi. Arjantinli golcü, Adana Demirspor karşılaşmasının 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

SAHALARA DÖNMESİ 2 AYI BULABİLİR

1 ay sahalardan uzak kalması beklenen yıldız santrforun sakatlığını atlatması 1.5-2 ay sürebilir. Yıldız oyuncu, bu sezon Süper Lig'e çıktığı 3 maçta 1 gol ve 1 asist katkısı sunarak iyi bir başlangıç yapmıştı.

ÇİFT FORVETLİ SİSTEM BEKLEMEDE

Teknik direktör Okan Buruk'un çift forvet planı için Mauro Icardi'nin dönüşünü bekleyeceği belirtildi. Bu durumda Osimhen'in tek santrfor olarak ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Melike Taştan:

Osimhen var artık icardi abimizin de bizim de içimiz rahat. Günü geldiğinde icardi yi yine bağrımıza basarız ilk 11 de görürüz onu :)

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Emre null:

bir gün elbet özgürlüğünuze kavusacaksiniz Cennette bağlarda saraylarda dolasacaksiniz ne yanınızda laiklik Ne Alkol ne serbest piyasa ne Kur ne geçim derdi ne hastalık ne de sıkıntı olacak Yalniz yuce Rabbiniz olacak Yalniz yuce Rabbiniz sabredin iyilik de sebat edin

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