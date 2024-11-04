Galatasaraylı yönetici trafik kazası geçirdi

Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan'ın trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

KOLU KIRILDI, OPERASYON GEÇİRDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, geçirdiği trafik kazasında meydana gelen sağ kolundaki kırık sebebiyle Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine girmiştir. Sayın Demircan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

FATİH DEMİRCAN KİMDİR?

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Süleyman Demircan, 1988 yılında Diyarbakır'da doğdu. Başkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Demircan, inşaat, mühendislik, sanayi, sağlık ve rüzgâr ve güneş enerjisi alanlarında hizmet veren MBD Grup'ta yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.