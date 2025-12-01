Galatasaraylı taraftarlardan 89+5'teki golün ardından yıldız oyuncuya büyük tepki

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe- Galatasaray derbisi, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

JHON DURAN UZATMALARDA GOLÜ BULDU

Geride olan Fenerbahçe, 90+5. dakikada eşitliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada Jhon Duran, Galatasaraylı futbolcu Arda Ünyay'dan önce topla buluşarak meşin yuvarlağı kafayla kaleci Uğurcan'ın solundan filelere yolladı.

GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar, maçın son anlarında gelen bu golün ardından genç futbolcu Arda Ünyay'a büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda genç futbolcunun rakibine üstünlük kuramadığı, Jhon Duran'a rahatça şut izni verdiğini ifade edildi. Taraftarlar, ''Tecrübesiz adamı alırsan yersin golü'', ''Arda Ünyay olmasa kazanmıştık'', ''Maçın son anlarında o kafa vuruşu yaptırılır mı?'' yorumlarında bulundu.