Galatasaraylı taraftarlardan 89+5'teki golün ardından yıldız oyuncuya büyük tepki

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile 90+5'te yediği golle 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, genç futbolcu Arda Ünyay'a Jhon Duran'ın gol attığı pozisyonda vuruş izni verdirdiği için büyük tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe- Galatasaray derbisi, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

JHON DURAN UZATMALARDA GOLÜ BULDU

Geride olan Fenerbahçe, 90+5. dakikada eşitliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada Jhon Duran, Galatasaraylı futbolcu Arda Ünyay'dan önce topla buluşarak meşin yuvarlağı kafayla kaleci Uğurcan'ın solundan filelere yolladı.

GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar, maçın son anlarında gelen bu golün ardından genç futbolcu Arda Ünyay'a büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda genç futbolcunun rakibine üstünlük kuramadığı, Jhon Duran'a rahatça şut izni verdiğini ifade edildi. Taraftarlar, ''Tecrübesiz adamı alırsan yersin golü'', ''Arda Ünyay olmasa kazanmıştık'', ''Maçın son anlarında o kafa vuruşu yaptırılır mı?'' yorumlarında bulundu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMahmut şahin:

Arda hatalı olabilir ama genç oyuncumuz destekleywlim daha iyi olacak,bence

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

89+5 ne?

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEkSeS:

89. cu dakikadan itibaren 5 dakika uzatılmış :) 90 dakikada maç bitmesi lazım.

yanıt0
yanıt2
Haber YorumlarıAbuzitin Lastikleri:

Arda ancak vasat takımlarda oynayacak kaliteye sahip. Cimbom ona 2 beden büyük gelir.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBehlül Ben:

Okan hoca olsaydı bundan 3 puan ile dönerdik

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
