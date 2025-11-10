Galatasaraylı taraftarlara Lucas Torreira'dan müjdeli haber

Süper Lig'de ilk mağlubiyetini alan Galatasaray, Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığının bulunmadığını duyurdu.

''HERHANGİ BİR SAKATLIĞI BULUNMAMAKTADIR''

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen futbolcumuz Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır. 4 günlük iznin ardından çalışmalarını takımla birlikte sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI

Torreira, Kocaelispor maçının 64. dakikasında yerini Gabriel Sara'ya bırakmıştı. Uruguaylı futbolcu, bu sezon takımıyla çıktığı 15 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.