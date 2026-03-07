Haberler

Galatasaraylı taraftarlar Beşiktaş derbisine gitmek üzere Gezi Parkı'nda toplandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçı öncesinde Taksim'deki Gezi Parkı'nda toplanarak tezahüratlar eşliğinde stadyuma hareket etti.

GALATASARAYLI taraftarlar, Beşiktaş derbisi öncesinde Taksim'deki Gezi Parkı'nda toplandı.

Süper Lig'in 25'inci haftasındaki derbi maçta Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Derbi maç öncesi Galatasaraylı taraftarlar, Taksim'deki Gezi Parkı'nda toplandı. Tezahüratlar eşliğinde maç saatini saatini bekleyen yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı taraftar, güvenlik kontrollerinin ardından saat 17.15'te stadyuma doğru hareket edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Bölgemizde savaş şiddetlenirken Türkiye'den F-16 hamlesi geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa devlerinden derbide Barış Alper Yılmaz'a yakın takip

Barış Alper için geldiler
Bolu'da bankta oturan erkeğe sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen yaşlı adam darp edildi

Torunu yaşındaki genç, öldüresiye dövdü! İddia da bir o kadar vahim
Hull City, haftanın maçında Millwall'a kaybetti

Acun'u uyutmayacak gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
Avrupa devlerinden derbide Barış Alper Yılmaz'a yakın takip

Barış Alper için geldiler
Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu

Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu
Zafer Algöz'ün borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz

Ünlü oyuncunun borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz