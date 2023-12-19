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Galatasaraylı Sergio Oliveira ameliyat oldu

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Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, göğüs kasında meydana gelen kopma nedeniyle ülkesinde ameliyat oldu.

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde antrenman öncesinde gerçekleştirdiği kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında kopma meydana gelen Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, ülkesinde ameliyat oldu.

Oliveira, Galatasaray'da hafta sonunda yapılan antrenman öncesinde göğüs kasından sakatlık yaşamıştı. Bu nedenle ülkesi Portekiz'de ameliyat olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıml, sarı-kırmızılı kulüp ve doktor Yener İnce'ye teşekkür etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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