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Galatasaraylı Osimhen sol dizinden ameliyat edildi, Amed maçında forma giyemeyecek

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Galatasaray'ın santrforu Victor Osimhen, Stuttgart maçında sol dizinde oluşan esneme ve serbest fragman nedeniyle artroskopik cerrahiyle ameliyat edildi. Operasyonun başarılı geçtiği belirtildi; Osimhen, Amed Sportif Faaliyetler ile oynanacak 11. hafta maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, sol dizinden operasyon geçirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart müsabakasında sol dizinde esneme oluşan ve kontrollerinde serbest fragman tespit edilen Osimhen, kulüp doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz cerrahisi yöntemiyle ameliyat edildi.

Operasyonun başarılı geçtiğinin aktarıldığı açıklamada, "Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir. Futbolcumuz Victor Osimhen'e 'Geçmiş olsun.' diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Osimhen, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün İstanbul'da Amed Sportif Faaliyetler ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: AA
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