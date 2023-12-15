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Galatasaraylı futbolcunun göğüs kasında kopma meydana geldi

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Galatasaray, Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'nın antrenman öncesi gerçekleştirdiği kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında kopma meydana geldiğini duyurdu. Futbolcunun tedavi süreci ileri tetkikler sonrası belirlenecek.

Galatasaray, Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'nın antrenman öncesi gerçekleştirdiği kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında kopma meydana geldiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten tecrübeli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sérgio Oliveira'nın tedavisine başlanmıştır. Tedavi protokolü, yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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