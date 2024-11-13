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Galatasaraylı Futbolcu Michy Batshuayi 200 Bin Euro Dolandırıldı

Galatasaraylı Futbolcu Michy Batshuayi 200 Bin Euro Dolandırıldı
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Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, danışmanı tarafından 200 bin Euro dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,GALATASARAY'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, danışmanlık hizmeti veren bir kişi tarafından 200 bin Euro dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Futbolcunun şikayeti üzerine H.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi, geçtiğimiz Temmuz ayında dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Batshuayi'nin 10 Temmuz 2024 tarihinde 6 aylık ev kirasını ödemesi ve bir otomobil temin etmesi için, kendisine danışmanlık yapan H.B.'ye 200 bin Euro ödeme yaptığını söylediği öğrenildi. Ancak aradan bir süre geçmesine rağmen ev kirasının ödenmemesi ve vaat edilen otomobilin teslim edilmemesi üzerine ünlü futbolcunun şikayetçi olmaya karar verdiği belirtildi.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Michy Batshuayi'nin şikayetçi olduğu H.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Poliste yapılan sorgusunda dolandırıcılık iddialarını kabul etmeyen şüphelinin, yaşanan bir takım aksiliklerden dolayı böyle bir durumun ortaya çıktığını söylediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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