Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı


Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu listesinde yer alan ve PFDK'ya sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı, geçmişte bahis oynadığını itiraf etti. Milli futbolcu, genç yaşlarında bahis oynadığını dile getirerek, "19-20 yaşındaydım. Ben böyle bir futbolcu olacağımı bilmiyordum. Bir abim yasak deyince elimi ayağımı çektim." dedi.

  • Türkiye Futbol Federasyonu bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu PFDK'ya sevk etti.
  • Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı geçmişte bahis oynadığını itiraf etti.
  • Eren Elmalı bahis oynadığı dönemde 19-20 yaşlarında olduğunu belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Bu isimlerden biri de Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı oldu.

EREN ELMALI'DAN ÇOK KONUŞULACAK İTİRAF

PFDK'ya sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı, Mehmet Arslan'a açıklamalarda bulunarak geçmişte bahis oynadığını itiraf etti.

''19-20 YAŞINDAYDIM''

Genç yaşlarda bahis oynadığını, daha sonrasında hiç bahis oynamadığını belirten 25 yaşındaki milli oyuncu, "19-20 yaşındaydım. Ben böyle bir futbolcu olacağımı bilmiyordum. Bir abim yasak deyince elimi ayağımı çektim." ifadelerini kullandı.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMGk:

Sadettin Saran daha yirmi gün önce bahis sektörünün kralıydı adam liste de yok :)




Haber Yorumlarıotu ken:

Bu gizli sakıl değil bilinen birşeydi. Fenerbahçe başkanı olduğunda elini eteğini çekti adam



Haber Yorumlarıotu ken:

Kendisi elini ayağını çekip, arkadaşları ailesi adına oynamıştır, akıllanmıştır artık ;)




