Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Bu isimlerden biri de Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı oldu.

EREN ELMALI'DAN ÇOK KONUŞULACAK İTİRAF

PFDK'ya sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı, Mehmet Arslan'a açıklamalarda bulunarak geçmişte bahis oynadığını itiraf etti.

''19-20 YAŞINDAYDIM''

Genç yaşlarda bahis oynadığını, daha sonrasında hiç bahis oynamadığını belirten 25 yaşındaki milli oyuncu, "19-20 yaşındaydım. Ben böyle bir futbolcu olacağımı bilmiyordum. Bir abim yasak deyince elimi ayağımı çektim." ifadelerini kullandı.