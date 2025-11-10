Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu listesinde yer alan ve PFDK'ya sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı, geçmişte bahis oynadığını itiraf etti. Milli futbolcu, genç yaşlarında bahis oynadığını dile getirerek, "19-20 yaşındaydım. Ben böyle bir futbolcu olacağımı bilmiyordum. Bir abim yasak deyince elimi ayağımı çektim." dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Bu isimlerden biri de Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı oldu.
EREN ELMALI'DAN ÇOK KONUŞULACAK İTİRAF
PFDK'ya sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı, Mehmet Arslan'a açıklamalarda bulunarak geçmişte bahis oynadığını itiraf etti.
''19-20 YAŞINDAYDIM''
Genç yaşlarda bahis oynadığını, daha sonrasında hiç bahis oynamadığını belirten 25 yaşındaki milli oyuncu, "19-20 yaşındaydım. Ben böyle bir futbolcu olacağımı bilmiyordum. Bir abim yasak deyince elimi ayağımı çektim." ifadelerini kullandı.