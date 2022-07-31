Galatasaraylı Emre Akbaba, yeni sezon öncesi kendine güveniyor Açıklaması

Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takıma katkı sağlamak için çok çalıştığını söyledi.

Emre, ikinci etap yurt dışı kamp çalışmaları için Avusturya'da bulunan sarı-kırmızılı takımın İtalya temsilcisi Fiorentina ile yaptığı maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hazırlık maçında önemli bir takıma karşı oynadıklarını belirten sarı-kırmızılı futbolcu, "Kampın son maçıydı. İyi oynayarak kazanmak istiyorduk. Güzel bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.

Galatasaray'a transferinden sonra şanssız sakatlıklar yaşadığını hatırlatan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Çok çalışıyorum. Yaşadığım talihsizliklerden sonra buna mecburum. Bu çalışmanın farkını sahada hissediyorum. Bu da beni her anlamda rahatlatıyor. Bu sezon takıma katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Emre Akbaba, teknik direktör Okan Buruk'un sisteminde ön alan baskısı yaptıklarını dile getirerek, "Genelde forvet oyuncuları çok koşmayı sevmez ama Seferovic ile birbirimizi baskıya itiyoruz. Seferovic, gol ve asist dışında bu yönüyle de bize katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Avusturya'da yapılan 2 kampı değerlendiren Emre, "Özellikle ilk kamp çok ağır geçti. Çok çalıştık, maç günleri bile antrenman yaptık. Maçlara yorgun çıktık. İkinci kampa 2 maç oynamaya geldik. Antrenmanlarımız o kadar ağır değildi. Kendimizi hazır tutuyoruz. Lige hazırız." değerlendirmesinde bulundu.