Galatasaraylı Deniz Gül, Aston Villa maçında aldığı darbeyle burnundan ameliyat olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, Aston Villa maçında yüzüne darbe alan Deniz Gül'ün burnunda geniş cilt yaralanması ve kırık oluştuğunu, oyuncunun bugün Acıbadem Maslak'ta ameliyat edildiğini açıkladı. Sağlık ekibi Gül'ün durumunu günlük takip edecek.
Aston Villa ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında yüzüne aldığı darbeyle sakatlanan Deniz Gül'ün ameliyat edildiği açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan Aston Villa maçında yüzüne aldığı darbe nedeniyle burnunda geniş bir cilt yaralanması ve eşlik eden kırık oluşan futbolcumuz Deniz Gül, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem Maslak'ta plastik cerrahi ve Kulak burun boğaz uzmanlarının katılımıyla bir operasyon geçirmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından durumu günlük olarak takip edilecek olan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.