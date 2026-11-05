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Galatasaraylı Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın futbolcusu ödülüne aday oldu

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Galatasaraylı Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın futbolcusu ödülüne aday oldu
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Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın futbolcusu ödülüne aday gösterildi. Batrakov, sarı-kırmızılıların evinde Stuttgart'ı 2-0 yendiği maçta 2 gol atarak galibiyette önemli rol oynamıştı.

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Haftanın futbolcusu ödülüne Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov da aday gösterildi. Sarı-kırmızılıların evinde Alman ekibi Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği müsabakada 2 gol kaydeden Batrakov, galibiyette önemli rol oynamıştı.

Como'dan Yunan futbolcu Anastasios Douvikas, Lask'tan Danimarkalı futbolcu Kasper Jörgensen ve Paris Saint Germain'den de İspanyol futbolcu Fabin Ruiz diğer adaylar arasında yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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