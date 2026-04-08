Galatasaray'ı eleyen Liverpool, PSG'ye direnç gösteremedi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında bir önceki turda temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen Liverpool, deplasmanda PSG'ye 2-0 kaybetti.

Uefa Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Luis Henrique yönetimindeki Paris Saint-Germain ile bir önceki turda temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen Arne Slot'un öğrencileri Liverpool karşı karşıya geldi. Parc des Princes'ta oynanan mücadeleyi Psg, 2-0 kazandı. 

LIVERPOOL PSG'YE DİRENÇ GÖSTEREMEDİ

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Psg, 11. dakikada Desire Doue'nin golüyle 1-0 öne geçti. İyi oyununu sürdüren Fransız ekibi, 65. dakikada Kvara Kvaratskhelia'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi PSG kazandı. 

RÖVANŞ MAÇI 14 NİSAN'DA

Zorlu eşleşmenin rövanş maçı 14 Nisan Salı günü Liverpool'un sahası Anfield'da oynanacak. Liverpool'a tur atlaması için en az 3 farklı galibiyet gerekecek. 

